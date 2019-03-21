21 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sokak hayvanlarına yönelik şiddet haberlerinin kesilmediği günümüzde Şanlıurfa'da, tam anlamıyla bir insanlık dersi yaşandı. Şanlıurfa’da çok susayan bir kedi, yolun ortasında oluşan çukurda biriken yağmur suyunu içmeye başladı. Kedinin su içtiğini gören sürücüler, araçlarını durdurup kedinin su içmesini dakikalarca bekledi. Kedi su içtikten sonra yoldan çekilirken sürücüler de kediye dikkat ederek yolun sağından ağır ağır ilerledi.
SOSYAL MEDYAYA YANSIDI
İHA'da yer alan habere göre bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler sosyal medyaya da yansıdı. Görüntüleri çeken ve yerel bir televizyon kanalında çalışan Kenan Bayuk, insanların peygamberler şehrine yakışır bir hareket sergilediğini söyledi.
"HEPİMİZ ONU BEKLEDİK"
Bu tür davranışların örnek olması gerektiğini dile getiren Bayuk, “Sabah saatleriydi. Yağan yağmur nedeniyle yolda su birikintileri vardı. Karşıda birkaç araç vardı, benim arkamda da 3 tane araç vardı. Kedi su içerken rahatsız olmasın diye herkes bekledi. Kedi suyunu içti. Tam doyduktan sonra, giderken arabalar yoluna devam etti. Ben de Şanlıurfa hep kötü anılır diye kalktım bu videoyu çektim ve dedim ki Şanlıurfalılar hayvanı da sever insanı da sever, doğayı da sever diye bu görüntüyü çekmiştim” dedi.
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