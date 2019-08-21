21 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eskişehir’de 8 yaşındaki Zeynep, çok nadir bir hastalık olan ve halk arasında kedi miyavlaması olarak da bilinen Cri Du Chat hastalığı ile dünyaya geldi.
İHA'nın haberine göre; seneler boyunca onlarca ameliyat ve tedavi yöntemine rağmen oturmakta, dik durmakta ve yürümekte zorlanan Zeynep Karaca, 4 yıl süren tedavinin ardından bağımsız olarak oturmaya ve yürümeye başladı.
Küçük Zeynep’in azmini ve ilk adımı kutlamak için bir araya gelen Zeynep’in doktorları ve ailesi ise pasta keserek mutluluğu birlikte yaşadı.
İLK ADIM
8 yaşında olan Zeynep Karaca bu hastalıkla uzun yıllar boyunca yürüyememiş ve birçok hareketi gerçekleştirememiştir. Karaca’nın tanısı 2 yaşındayken konularak tedavi sürecine başlanmıştır. 4 yıldır tedavi gördüğü fizik tedavi ve rehabilitasyon tıp merkezinde son 1 yıldır bağımsız olarak oturmaya ve son olarak da geçtiğimiz günlerde bağımsız yürümeye başlamıştır.
ZEYNEP BAĞIMSIZ YÜRÜMEYE BAŞLADI
Zeynep'in bağımsız olarak yürümeye başladığını belirten Fatih Karaca, ”Zeynep şu an 8 yaşında, 4 yıldır azmiyle oldukça yol kat etti. Şu an Zeynep yürümeye başladı. Bu yürüyüşlerinin daha da düzeleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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