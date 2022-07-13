Kedi mamasında zehirli kimyasal riski!

Fransa'nın resmi tehlikeli ürün uyarı sitesi olarak faaliyet gösteren Rappel Conso, İsviçre merkezli Nestle'nin kedi mamalarının toplatılmasına yönelik bir uyarı yayınladı.
Söz konusu uyarıda, Nestle'nin kedi ve köpek maması üreten alt markası Purina'nın bazı ürünlerinde zararlı kimyasallara rastlanıldığı kaydedildi.
Rappel Conso'nun uyarı ilanına göre, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede satışta olan Pro Plan Somonlu Kısır Kedi Maması, Pro Plan Orijinal Kitten Tavuklu Yavru Kedi Maması ve Purina One Junior Tavuklu Yavru Kedi Maması ürünlerinde, su arıtımında kullanılan kimyasalların kedi için zararlı olabilecek kalıntılara rastlanılmasından dolayı bu ürünlerin toplatılmasına karar verildi.
Ürünlerin risk barındıran seri numaralarının da paylaşıldığı ilanda, söz konusu ürünleri satın alanların ürünü kullanmaması, müşteri iletişim merkezi ile iletişim kurması ve ürünleri imha etmesine yönelik de tavsiyelere yer verildi.
TÜRKİYE'DE ŞİRKETTEN AÇIKLAMA YOK, E-TİCARET SİTESİNDEN UYARI VAR
Söz konusu ürünlerin Türkiye'de de satışının yapılması ise beraberinde soru işaretlerini getirdi.
Konuya ilişkin resmi makamlardan ve Nestle Purina'dan henüz bir açıklama yapılmazken, e-ticaret sitesi Amazon'dan ise söz konusu ürünleri satın alanlara uyarı mesajı gönderilmeye başlandı.
Amazon Türkiye'nin müşterilerine gönderdiği uyarı mesajında, "Fransa'nın tehlikeli ürünler için Uyarı Sistemi (Rappel Conso) Amazon.com.tr üzerinden satın alınan ürün için belirtilen bir ürün güvenliği bilgisine sahip. Ürün şu tehlikeli maddeyi içeriyor olabilir; tehlikeli kimyasallar" ifadeleri ve ürünlerin ayrıntılı bilgileri yer aldı.
YENİ FABRİKALARI DEVREYE ALDI
Nestle, kısa bir süre önce Avustralya'daki Purina PetCare evcil hayvan yemi üretim fabrikasını yenilemek için 90 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.
Böylece, şirketin son 10 yılda söz konusu fabrikaya yaptığı yatırımın 200 milyon doları bulduğu kaydedilmişti.
Şirket, Haziran ayında da Tayland'ın Rayong kentinde 144 milyon dolarlık yeni fabrikasın devreye almıştı.
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