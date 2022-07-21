'Keçiboynuzu' cinayeti şüphelileri yakalandı

DHA

Adana'da bahçeden izinsiz keçiboynuzu topladıkları için kendilerini uyaran Muhammet Şahin'i (36) öldürüp, aynı isimdeki kuzenleri yaralayan şüpheliler yakalandı.

Olay, iki gün önce saat 19.00 sıralarında Bağözü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede komşularına ait bahçeye izinsiz girdikleri öne sürülen Fatih Şahin (26), İsmail Şahin (32) ve Ramazan Erdoğan (27), keçiboynuzu toplamaya başladı. Bu sırada Muhammet Şahin (36), Kadir Kızıldağ (22) ve kuzeni Kadir Kızıldağ (17), izinsiz keçiboynuzu toplayan 3 kişiyi uyarınca tartışma çıktı.

Muhammet Şahin hayatını kaybetti.

AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ AÇIP, KAÇTILAR

Şüpheliler, Şahin ile iki kuzene av tüfeğiyle ateş açıp, kaçtı. Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişiden Muhammet Şahin, burada hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. 2 kuzenin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

JANDARMA, SAKLANDIKLARI EVDE YAKALADI

Jandarma ekipleri de cinayet şüphelileri Fatih Şahin, İsmail Şahin ve Ramazan Erdoğan'ı saklandıkları adreste yakaladı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.