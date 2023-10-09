Elazığ Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Vedat Ergün, Keban Baraj gölünde 11. bölgede görülen balık ölümleri üzerine ekiplerce inceleme yapıldığını söyledi. Ergün, şunları kaydetti: "İstilacı bir tür olan ve diğer yerli balık ırklarının yumurta ve yavrularına zarar veren İsrail sazanı Türkiye'deki iç sulara ait bir balık türü değil. Ekiplerimiz suyun pH, sıcaklık ve oksijen değerlerini ölçtü, ölen balıkları kontrol etti. Yaptığımız incelemelerde binlerce İsrail sazanının karaya vurduğu gözlemlendi. Yaklaşık 5-20 gram arasında yavrular. Kıyıya vuran İsrail sazanlarının numuneleri arkadaşlarımız tarafından alındı, laboratuvarda inceleme yapılarak ölüm sebepleri araştırılacak. Sonucunu kamuoyu ile paylaşacağız. Ölen balıklar şu an için halk sağlığı açısından bir olumsuzluk oluşturmuyor."