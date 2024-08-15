Keban Baraj Gölü'nde koltuk bulundu

Keban Baraj Gölü'ndeki kirlilik: Koltukla karşılaştılar
Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'ndeki kirlilik, su hayatı ve popülasyonları konusunda incelemelerde bulunan dalgıçların kamerasına yansıdı. Dalgıçlar, gölün dibinde koltukla karşılaştı
Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Keban Baraj Gölü'ndeki kirlilik, dalgıçlar tarafından su altı kamerası ile görüntülendi.
Bir grup doğasever, eğitimci kurbağa adam Nizam Kaya öncülüğünde Keban Baraj Gölü'ne dalarak, su hayatı ve popülasyonları konusunda incelemelerde bulundu.
Çekilen görüntülerde suyun içindeki 3 kişilik kanepe hayrete düşürdü.
Öte yandan, baraj sahasında bulunan balık ölümlerinin de fazla olduğu bildirildi.