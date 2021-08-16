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Pandemiden kaçıp yapmaya başladı... Ayda 100 bin lira kazanıyor - Haberler

Keban Baraj Gölü'nde avladığı kerevitten ayda 100 bin lira kazanıyor

Tunceli'de yaşayan 22 yaşındaki Onur Demir Keban Baraj Gölü üzerinde yaşadığı teknede, dünyanın en kaliteli tatlı su ıstakozları arasında gösterilen kerevit avlayarak ayda yaklaşık 100 bin TL kazanıyor. Haftada ortalama 400 kilo kerevit yakaladığını belirten Demir, "Kilosu 30 liraydı sonra 45 oldu, şimdi ise 65 lira. Eğirdir Gölü´nde kerevit, mantar hastalığından dolayı azaldı, ondan da burada fiyatlar yükseldi" dedi.

16.08.2021 - 14:01 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşen Onur Demir, pandemi sürecinde insan kalabalığından kaçarak, anne ve babası ile kardeşinin yaşadığı memleketi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Kıraçlar köyüne yerleşti.

     

  • DHA'nın haberine göre ihtiyaç kredisiyle tekne satın alan Demir, baraj seviyesinin yükselmesiyle kaldığı ada su altında kalınca teknede yaşamını sürdürmeye devam etti.

     

  • Demir, dünyanın en kaliteli tatlı su ıstakozları arasında gösterilen kereviti avlamaya başladı.

     

  • AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR

    Demir, Türkiye´nin en büyük ikinci, doğal göller arasında 675 kilometrekarelik alanıyla da 3'üncü sırada yer alan, Keban Baraj Gölü´nde kereviti, kiraladığı baraj sahasına giderek avlıyor.

     

  • Kerevit ağlarını 10 ile 50 metre derinliğe salan Demir, daha sonra bir hafta bekleyerek ağlara takılan kerevitleri topluyor.

     

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