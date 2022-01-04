Hollywod'un en mütevazı isimlerinden biri olarak gösterilen ve yardımsever kişiliğiyle de tanınan Keanu Reeves, yine alkışlanacak bir davranışta bulundu.

'The Matrix' serisi için kendisine peşin olarak 10 milyon dolar ödenen ve filmin gişe rekorları kırmasıyla birlikte 49 milyon dolar daha kazanan Reeves'in, paranın yüzde 70'ini (31.5 milyon dolar) lösemi araştırmalarına bağışladığı ileri sürüldü.