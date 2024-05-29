Keanu Reeves'ın çekim arası mütevazı molası
350 milyon dolardan fazla serveti bulunan Kanadalı oyuncu Keanu Reeves, Los Angeles'ta yeni filmi 'Outcome'un çekimleri sırasında mütevazı bir şekilde sokakta sandalyesi üzerinde oturup mola verirken görüntülendi
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Kanadalı oyuncu Keanu Reeves, şu sıralar yeni filmi 'Outcome'un çekimleri için Los Angeles'ta yoğun bir şekilde çalışıyor.
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SOKAK SANDALYESİNDE MOLA
Filmde 'Reef' karakterine hayat veren 59 yaşındaki oyuncu, sette bir an olsun bulduğu boş vakitte sokak sandalyesinin üzerinde dinlenirken objektiflere yansıdı.
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TEK BAŞINA VAKİT GEÇİRDİ
Hollywod'un en mütevazı isimlerinden biri olarak gösterilen ve yardımsever kişiliğiyle de tanınan Keanu Reeves, içeceğini yudumlayıp tek başına vakit geçirdi.
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Yeni filmi için imaj değişikliğine giderek saçlarını kestiren Keanu Reeves'ın, kot pantolon, süet botlar ve beyaz bir üst ile takımlanmış taba rengi bir ceket giydiği görüldü.
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350 milyon dolardan fazla serveti bulunan Keanu Reeves, meslektaşlarının aksine molalarda lüks isteklerden ziyade verdiği mütevazı molası ile hayranlarının beğenisini topladı.
Set çalışanlarıyla da iyi anlaşan Reeves, zaman zaman onlarla şakalaşıp sohbet ediyor. O anlar objektiflere böyle yansıdı.