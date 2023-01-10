Kâbus kapıda! Evin kapısını kırıp tüfeği ateşledi

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde, Ereğli ilçesinde meydana geldi. Önder T., boşanmak üzere olduğu eşi Cansu T.'nin babası Nazım Ş.'nin evini bastı.

Zonguldak'ta, boşanmak üzere olduğu eşi Cansu T.'nin bulunduğu kayınbabası Nazım Ş.'nin evini basan Önder T., tekme atıp kapıyı kırdıktan sonra tüfeği ateşledi. Saldırıda Nazım Ş. ve eşi Ayşe Ş. yaralandı.

Önder T. tekme atıp kapıyı kırdıktan sonra tüfeği ateşleyip Nazım Ş. ile eşi Ayşe Ş.'yi vurdu. Cansu T. ise olaydan yara almadan kurtuldu.