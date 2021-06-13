Kâbus Bakırköy ve Çanakkale kıyılarında!

Marmara Denizi'nde etkili olan ve özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında görülen deniz salyası, bu kez Bakırköy'de sahili kapladı.

İHA'nın haberine göre, Bakırköy açılarında oluşan müsilaj tabakalarının rüzgarın da etkisiyle sahile vurduğu görüldü. Florya'da sahil kıyısını kaplayan müsilaj tabakası havadan görüntülendi.

Öte yandan Çanakkale Boğazı'nda görülen müsilaj (deniz salyası),kent merkezinde kıyılarda yoğunlaştı. Rüzgarla yön değiştiren müsilaj, öğleden sonra Kordon Boyu kıyılarında artış gösterdi.

Sahil bölgesinde bulunan teknelerin çevrelerini saran köpüksü madde, balıkçı barınağını tümüyle kapladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı temizlik seferberliği kapsamında ekiplerin çalışmaları sürüyor.