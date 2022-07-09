Kazdıkça tarih fışkırıyor! İşte Güneydoğu’nun Efes’i: Dara

Mardin kent merkezine 30 kilometre mesafedeki Oğuz Mahallesi´nde bulunan 5 bin yıllık Dara Antik Kenti, kayalara oyularak yapılan oda mezarları, sarnıçları, surlarıyla her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. İpek Yolu üzerinde bulunması nedeniyle dinsel, sosyal ve ticari anlamda büyük bir öneme sahip olan antik kent binlerce yıllık tarihiyle göz kamaştırıyor

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İzmir´deki Efes Antik Kenti´ne benzerliği nedeniyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nin 'Efes'i olarak da anılan Mardin´deki Dara Antik Kenti, kayalara oyularak yapılan oda mezarları, surları, kapıları, köprüleriyle öne çıkıyor. Mardin kent merkezine 30 kilometre mesafedeki Oğuz Mahallesi’nde bulunan 5 bin yıllık antik kentten çıkan buluntular her geçen gün yeni bir gizemi açığa çıkarıyor. Tarihte Yukarı Mezopotamya’nın en önemli yerleşim yerlerinden olan Dara Antik Kenti, 1986 yılından beri kazılıyor.

DARA İSMİ NEREDEN GELİYOR?

6. yüzyılda Bizans İmparatorluğu’nun Doğu’daki son kalesi olarak kabul edilen Dara, ismini ise Pers Kralı III. Darius’tan alıyor. Tarihi kaynaklarda Pers Kralı III. Darius’un (MÖ 336-330) Büyük İskender’e (MÖ 336-323) karşı yaptığı savaşta öldüğü yerin, sonrasında Dara olarak adlandırıldığı ve Dara isminin kökeninin buraya dayandığı belirtiliyor.

DARA ANTİK KENTİ’NİN ÖNEMİ

Dara Antik Kenti’nin tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması nedeniyle de dinsel, sosyal ve ticari anlamda büyük bir öneme sahip olduğu belirtiliyor. Zira yılın başında bulunan silindir şeklindeki zeytin ezme taşı, 6. yüzyılda antik kentin zeytin üretim yeri ile bir ticaret merkezi olduğunu gösteriyor. Ayrıca antik kentin, konumu itibariyle oldukça korunaklı ve güvenli olduğu biliniyor. Kaya içine oyulan yapılardan oluşan ve geniş bir alana yayılan Dara Antik Kenti’nin çevresinin 4 kilometrelik bir surla korunduğu ifade ediliyor.