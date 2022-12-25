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Kaza yapan alkollü şoföre yardıma gitti, ceza yedi! Hareketleri ele verdi

Kütahya'da, devrilen TIR'ın şoförü Nusret Yamık yaralandı. Şoföre ilk müdahaleyi otomobiliyle kaza yerinden geçen başka bir sürücü yaptı. Hastaneye kaldırılan yaralı TIR şoförünün alkollü olduğu belirlendi. TIR şoförüne yardım eden sürücü İsmail C.'nin de hareketlerinden şüphelenilerek yapılan kontrolde alkollü olduğu ortaya çıktı

Giriş: 25.12.2022 - 11:47 | Güncelleme: ABONE OL
Kazaya yardıma gitti, ceza yedi! Hareketleri ele verdi
Kazaya yardıma gitti, ceza yedi!
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DHA

Kütahya'da, TIR'ın devrilmesi ile yaralanan alkollü şoför Nusret Yamık'a yardım eden sürücü de alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, gece saatlerinde Kütahya-Tavşanlı kara yolunda meydana geldi. Nusret Yamık'ın kullandığı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada şoför Yamık yaralandı.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Bu sırada yolda geçip, kazayı gören otomobil sürücüsü İsmail C., Yamık'a ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yamık'ın alkollü olduğu belirlendi.

YARDIM EDEN SÜRÜCÜYÜ HAREKETLERİ ELE VERDİ

Öte yandan polis, TIR şoförüne yardım eden İsmail C.'nin hareketlerinden şüphelenip, alkol muayenesi yaptı. Sürücü İsmail C.'nin de 0.76 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

2 sürücüye "alkollü araç kullanmak"tan para cezası kesildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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