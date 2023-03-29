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Haberler Dünya

Kazakistan’da hükümet istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Alihan İsmailov başbakanlığındaki hükümetin istifasını onaylayan kararname imzalandı.

Giriş: 29.03.2023 - 12:14 | Güncelleme: ABONE OL
Kazakistan’da hükümet istifa etti
Kazakistan’da hükümet istifa etti
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AA

Kazakistan’da Alihan İsmailov başbakanlığındaki hükümet istifa etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, anayasa gereği 19 Mart’ta düzenlenen Parlamento seçimi sonrası, Alihan İsmailov başbakanlığındaki hükümetin istifasını onaylayan kararnameyi imzaladı.

Kararnamede, hükümetin, Meclis’in yeni kabine üyelerini onaylayana kadar görevlerini yerine getirmeye devam edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, bugün Parlamentonun alt kanadı Meclis’in 8. dönem açılış oturumunda yaptığı açıklamada, başbakan adayını seçimde en çok oyu kazanan Amanat Partisinin sunmasının, siyasi sorumluluğun gereği olduğunu belirtmişti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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