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Kazakistan ve Irak'tan getirilip Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız yurdunda 14 gün boyunca karantinada kalan 162 kişi, otobüslerle evlerine gönderildi.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, Ramazan Bayramı'nı aileleriyle geçirecekleri için mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar, başta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olmak üzere, Sağlık İl Müdürlüğüne, AFAD İl Müdürlüğüne, Kızılay Batman Şubesine ve yurt personeline teşekkür ettiler.

'BÜTÜN EKSİKLİKLERİ GİDERİLDİ'

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk de, karantina sürecinin verimli geçtiğini ve misafirlerin en iyi bir şekilde ağırlandığını söyledi. Özperk, "Kurumumuz ve personelimizle büyük bir özveri ile çalıştık. Tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Bugün de Ramazan Bayramı öncesi onları evlerine uğurladık. Yurtlarımız her zaman halkımızın hizmetinde olacaktır" dedi.