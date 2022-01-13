Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Talasov da KGAÖ barış gücünün ülkesindeki durumun istikrara kavuşturulmasına destek olmak için Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in çağrısı üzerine geldiğini hatırlatarak "Stratejik ve diğer önemli tesislerin güvenliğini sağlamada görevlendirildiniz. Sizin gelişiniz sayesinde Kazak askerleri haydut unsurları arama ve gözaltına alma konusundaki acil görevlerine başlayabildiler." ifadesini kullandı.