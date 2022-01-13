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Kazakistan'da OHAL kaldırıldı, KGAÖ barış gücü çekilmeye başladı

Kazakistan'da akaryakıt zammına karşı başlayan protestoların ardından 6 Ocak'ta ülkeye gelen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü barış gücünün ülkeden çekilme süreci başladı. Ayrıca hayatın normale dönmeye başladığı Kazakistan’da 5 Ocak’ta ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kaldırılıyor.

13.01.2022 - 14:24 | Güncelleme: DÜNYA
AA / HABERTURK.COM

  • Kazakistan’a 6 Ocak’ta konuşlandırılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücünün ülkeden çekilme sürecinin başlatıldığı bildirildi.

     

     

  • Kazinform’un haberine göre, KGAÖ barış gücü Kazakistan’daki misyonunu tamamladı.

     

     

  • Almatı’daki Sagadat Nurmagambetov Kara Kuvvetleri Askeri Üniversitesinde Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın askeri birliklerinden oluşan KGAÖ barış gücünü ülkelerine uğurlama töreni düzenlendi.

     

     

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    Törene, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Muhamedcan Talasov, KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, KGAÖ Barış Gücü Komutanı Anatoly Serduykov ve Almatı Valisi Bakıtcan Sagintayev katıldı.

  • Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Talasov da KGAÖ barış gücünün ülkesindeki durumun istikrara kavuşturulmasına destek olmak için Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in çağrısı üzerine geldiğini hatırlatarak "Stratejik ve diğer önemli tesislerin güvenliğini sağlamada görevlendirildiniz. Sizin gelişiniz sayesinde Kazak askerleri haydut unsurları arama ve gözaltına alma konusundaki acil görevlerine başlayabildiler." ifadesini kullandı.

     

     

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