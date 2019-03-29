Adana'da, bir otomobille kazaya karışan iki şüpheli, kaza sonrası kendilerine yardım etmek isteyen vatandaşlara bıçak çekerek olay yerinden kaçtı.



AA'nın haberine göre, merkez Seyhan İlçesi Yenibaraj Mahallesi'nde, bir otomobilin evin duvarına çarptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, otomobilin kaldırımdaki aydınlatma direğine ve bir evin bahçe çitine çarptığını tespit etti.

BIÇAK ÇEKİP KAÇTILAR



Sürücüye ulaşmak için çalışma yapan ekipler, otomobilde 2 kişinin bulunduğunu, bu kişilerin kaza sonrası yaralı olup olmadığını kontrol ve yardım etmek amacıyla olay yerine gelen vatandaşlara bıçak çekip kaçtıklarını tespit etti. Polis ekiplerinin otomobildeki incelemesinin ardından araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.