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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuğun gözü önünde bıçaklı kavga: Kaza sonrası sürücüyü bıçakla kovaladı - Güncel son dakika haberler

        Kaza sonrası sürücüyü bıçakla kovalamıştı! İfadesi ortaya çıktı! Tutuklandı!

        Bursa'da, hasarlı kaza sonrası otomobilinin kapısını tekmeleyen diğer araç sürücüsü 20 yaşındaki Abdulhalim S.´yi, bıçakla kovalayan 35 yaşındaki Fatih Mazlum, tutuklandı. Mazlum´un, otomobilinin ön koltuğunda oturan çocuğun da şahit olduğu olayı, "Bir anlık sinirle yaptım" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 15:25 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:09
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        Kaza sonrası sürücüyü bıçakla kovalamıştı! İfadesi ortaya çıktı! Tutuklandı!
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde olay, 17 Eylül´de Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi.

        ÖNDE GİDEN OTOMOBİLE ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere göre Fatih Mazlum (35) idaresindeki otomobil, aynı yöne giden Abdulhalim S. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

        BIÇAKLA İNİP ÜZERİNE YÜRÜDÜ

        Kazanın ardından Abdulhalim S., Fatih Mazlum´un otomobilinin kapısını tekmeledi. Aracından inen Mazlum ise elinde bıçakla Abdulhalim S.'nin üzerine yürüdü. Abdulhalim S., kendisini takip eden Fatih Mazlum´dan kaçarak kurtuldu.

        KAVGA ANI KAMERADA

        Yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kaza sonrası sürücülerin kavga ettiği, Fatih Mazlum´un bıçakla diğer sürücüyü kovaladığı görüldü.

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        ÇOCUĞU OLAYI KORKUYLA İZLEDİ

        Çevredekiler, Fatih Mazlum´a tepki gösterirken, o anda olay yerinde olan çocukların 'Polisi arayın' diye yardım istemeleri de görüntülere yansıdı. Bıçakla etrafa tehditler savuran Fatih Mazlum´un otomobilinin ön koltuğunda oturan çocuğunun da yaşananları korkuyla izlediği görüldü.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen Fatih Mazlum´un ifadesinde, "Bir anlık sinirle yaptım" dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mazlum, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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