Bursa'nın İnegöl ilçesinde olay, 17 Eylül´de Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi.

Kazanın ardından Abdulhalim S., Fatih Mazlum´un otomobilinin kapısını tekmeledi. Aracından inen Mazlum ise elinde bıçakla Abdulhalim S.'nin üzerine yürüdü. Abdulhalim S., kendisini takip eden Fatih Mazlum´dan kaçarak kurtuldu.

Yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kaza sonrası sürücülerin kavga ettiği, Fatih Mazlum´un bıçakla diğer sürücüyü kovaladığı görüldü.

ÇOCUĞU OLAYI KORKUYLA İZLEDİ

Çevredekiler, Fatih Mazlum´a tepki gösterirken, o anda olay yerinde olan çocukların 'Polisi arayın' diye yardım istemeleri de görüntülere yansıdı. Bıçakla etrafa tehditler savuran Fatih Mazlum´un otomobilinin ön koltuğunda oturan çocuğunun da yaşananları korkuyla izlediği görüldü.