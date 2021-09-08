Hem anne hem oğlu! Kahreden haber!

RESMEN DEHŞET! Son dakika: Hem anne hem oğlu kaza kurbanı! - Haberler

DHA

Aksaray'da bu sabah saat 06.30 sıralarında, Niğde- Ankara karayolunun Kümbet köyü yakınlarında akılalmaz bir kaza meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKTI BARİYERLERE ÇARPTI

DHA'da yer alan habere göre Siirt'ten ailesiyle birlikte İstanbul'a giden Serhat Yıldız yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı.

ANNE VE OĞLU KAZADA CAN VERDİ

Kazada sürücü Serhat Yıldız ve kardeşi Nazlı Yıldız yaralandı, annesi Arife Yıldız ile diğer kardeşi Yakup Yıldız ise yaşamını yitirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Anne ile oğlunun cansız bedenleri de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.