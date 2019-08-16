Kaz Dağları ve siyanür iddiaları Habertürk TV'de konuşuldu

16 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çanakkale Kirazlı'da kesilen ağaçlar ve toprağın siyanürle zehirlenmesi iddialarına çevrecilerin tepkileri sürerken Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güven Önal ve TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, Habertürk TV'de Kübra Par'ın Açık ve Net programında soruları yanıtladı.
Prof. Dr. Güven Önal, altın arama çalışmalarında siyanür kullanılmadığını söyledi ve "Atık barajındaki suyu alır, içerim" dedi. Deniz Ataş ise çalışmalara ilişkin uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Önal, yaptığı açıklamada, "Gidelim, oradaki atık barajındaki suyu içerim" derken, TEMA Vakfı Başkanı Ataç ise, "Görmeyi isterim hocam. Ama suyu değiştirmesinler gittiğimiz zaman" diye karşılık verdi. Önal da "Onun içinde 0.2 mg siyanür var. Siyanürün içme suyuna karışma ihtimali sıfır" dedi.
KESİLEN AĞAÇLAR NASIL YERİNE KONULACAK?
Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güven Önal, kesilen ağaçlara ilişkin ise, "Orman yangınlarında yılda ortalama yanan miktar bin 500 hektar. Her orman yangını ihmal sonucu oluşuyor. O bölgede dikilen bir ağacın tekrar kesilen ağaç konumuna gelmesi için 20 ile 25 yıl gerekiyor" dedi.
Deniz Ataç ise, "Hocamın sözleri çok iyimser geliyor. 25 yıla kadar bu maden işi zaten bitmeyecek" diye cevap verdi.
NE KADAR ALTIN ÇIKACAK?
TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, Kirazlı'da çıkarılması planlanan altın miktarı için, "Lütfen bu Kirazlı madeni hemen durdurulsun. Biga yarımadasındaki 30 maden sahasına tekrar oturup bakılsın. Çünkü, burada 1 gram bile yok. 0.75 ton altın. Arka bahçeyi de kazsam o kadar altın çıkar" dedi.
KİM NE KADAR KAZANACAK?
Kirazlı'daki altın madeninden Türkiye'nin ne kadar kazanacağı yönünde yapılan yorumlarda, Prof. Dr. Önal, "1,2 milyar dolar Türkiye'nin cebine girecek. Firmaya da 350-400 milyon kalacak. Büyük pay Türkiye'ye kalacak" dedi. TEMA Vakfı Başkanı ise "Biz hesapladık 3,6 milyon kalacak" dedi.
Kirazlı'daki çalışmalara ilişkin olarak, Prof. Dr. Güven Önal, "Kaz Dağları'nda altın aranmıyor, işletme faaliyeti başlatılmıştır. Altın aramada siyanür kullanılmaz" derken, TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç ise, "Biga yarımadası 1. derece deprem alanıdır. Ciddi bir deprem olduğunda o barajlar yıkılır. Kimse tutamaz" ifadelerini kullandı.
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