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Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 10 kişi kalmak bizi çok yıprattı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Yukatel Kayserispor'un teknik direktör Çağdaş Atan, maçın 9. dakikasında bir oyuncularının kırmızı kart görmesinin alınan yenilgide etken olduğunu ifade etti

Giriş: 30.05.2023 - 22:46 | Güncelleme: ABONE OL
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 10 kişi kalmak bizi çok yıprattı
AA

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fatih Karagümrük, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Kerim Frei kaydetti. Fatih Karagümrük bu galibiyet ile puanını 49'a yükseltirken, Kayserispor ise 47 puanda kaldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, mücadeleye çok iyi hazırlandıklarını ve iyi bir plana sahip olduklarını belirtti.

Mücadeleye iyi başladıklarını ve Cardoso'yla gol de kaçırdıklarını vurgulayan Çağdaş Atan, 9. dakikada kırmızı kart gören Ackah'ın oyun planlarını bozduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Maçta 10 kişi kalmak bizi çok yıprattı ama oyunun genelinde derli, toplu, düzgün, toplu ve topsuz oyunda çok iyi bir oyun oynadığımızı söyleyebilirim. Oyuncularımı verdiği mücadeleden ve oyuna olan sadakatlerinden dolayı teşekkür ederim. MKE Ankaragücü ve Sivasspor'la oynayacağız. Sivasspor sanırım ligde kalmayı garantiledi. Ankaragücü'nün durumunu henüz bilmiyorum. 2 önemli maçımızda yapabildiğimizin en iyisini yapıp ligin bitmesini bekliyoruz. Hedefsiz kalıp maç oynamak çok zor."

Atan, direkt kırmızı kart gören Ackah'ın 2 maç ceza alması durumunda kendisine izin verebileceğini de söyleyerek "Hallederiz, oyuncularımızla bu diyaloğumuz var. Gitmek isterlerse gidebilirler, ben onlara güveniyorum." ifadelerini kullandı.

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