        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kayserispor ile Kasımpaşa, 31. randevuda - Bellona Kayserispor Haberleri

        Kayserispor ile Kasımpaşa, 31. randevuda

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında mücadele edecek olan Kayserispor ile Kasımpaşa 31. kez rakip olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:07 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:07
        Kayserispor ile Kasımpaşa, 31. randevuda
        Kasyerispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. İki ekip bugüne kadar ligde 30 kez karşı karşıya geldi.

        Bu maçlarda Kayserispor 16 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Kasımpaşa da 6 kez kazandı. 8 müsabakada ise beraberlikle sonuçlandı.

        Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde oynayacağı bu mücadelede hem 3 puanı almak hem de rakibine karşı istatistiksel üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Kasımpaşa ise deplasmanda alacağı galibiyetle kötü gidişatı sonlandırmak istiyor.

        Kayserispor sahasında oynadığı 15 Kasımpaşa maçından 7 defa galip ayrılırken, 2 kez konuk ekip kazanırken, 6 karşılaşma ise berabere sona erdi.

