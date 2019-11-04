Kayserispor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

Gelelim kalan 7 maçta 6 galibiyet alabilme formülüne.. Bir kere her deplasman aşırı zor artık. O zaman deplasmanlarda gol yemeyeceksin ki bunu sadece Galatasaray maçında başardı Fenerbahçe... İkincisi eskisi gibi "Tüh ya, bu da kaçtı" gibi bir lüksün olamaz artık.