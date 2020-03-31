Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Milli Dayanışma Kampanyası´na 196 bin 600 TL ile katıldıklarını açıkladı. Gözbaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Biz millet olarak ne badireler atlattık; birlik olup bu salgını da en az yara ile atlatacağız. #BizBizeYeteriz diyor, 1966'da kurulan şanlı #Kayserispor olarak kampanyaya 196 bin 600 TL ile katılıyoruz."