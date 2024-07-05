Kayserispor'da teknik ekip belli oldu

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Burak Yılmaz nezaretinde yaptığı ilk antrenman ile çalışmalarına başlayan sarı kırmızılı takım bugün yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.

Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın da yeni sezonda teknik ekibi belli oldu. Burak Yılmaz’ın ekibinde 3 yardımcı antrenör, 2 kaleci antrenörü, 2 atletik performans antrenörü, 2 kaleci antrenörü ve 1 maç ve performans analiz antrenörü yer aldı.

Burak Yılmaz’ın yeni ekibinde şu isimler yer aldı:

Burak Yılmaz - Teknik Direktör Serhat Sütlü - Yardımcı Antrenör Erkan Ferin - Yardımcı Antrenör Hüseyin Çayır - Yardımcı Antrenör Anıl Demirci - Maç ve Performans Analiz Antrenörü Mehmet Bölükbaşı - Kaleci Antrenörü Ömer Anıl Polat - Kaleci Antrenörü Erdi Arslan - Atletik Performans Antrenörü Mustafa Cebel Torun - Atletik Performans Antrenörü