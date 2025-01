Kayserispor'da Jakirovic dönemi resmen başladı

Kayserispor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedilmesi sonrası 1,5 yıllık anlaşmaya varılan Boşnak asıllı Hırvat teknik direktör Sergej Jakirovic ve sportif direktörlük görevine getirilen Muhammed Türkmen için imza töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, teknik direktör Sergej Jakirovic, sportif direktör Muhammed Türkmen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Sinan Kaloğlu’na verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Süreç sonunda değerli hocamızla bir iletişim kurduk. Çok sıcak da bir ilişkimiz oldu. O bizi, biz de onu çok güzel anladık. Kayserispor’u bildiğini ve camiayı yakından izlediğini söyledi. Çok değerli bir hoca. Kariyerini incelemişsinizdir. Sağolsun kendisi Kayserispor’a hizmet etmekten gurur duyacağını söyledi. Bir anlaşma sağladık. Davet ettik. Takımızın başında görev yapacak. Diğer yandan da bir sportif direktör ihtiyacımız vardı. Daha önce bu görevde Murat Duman vardı. Kendisine teşekkür edip, helalleşerek yollarımızı ayırdık. Sportif direktörlük görevine de Muhammed Türkmen hocamızı getirdik. İnşallah daha güzel günlerde başarılı olacağız. Şehirde inanılmaz bir ambiyans var. Şehir bayraklarla donatılmış durumda. Kayserispor bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

JAKİROVİC: TAKIMIN MENTAL GÜCE VE BİRLİKTELİĞE İHTİYACI VAR

Kayserispor’un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ise, “Buraya iyi bir iş çıkarmak için geliyorum. Takımımızın iyi bir kalitesini olduğunu ama bu kalitenin karşılığında olması gereken pozisyonda olmadığını söyleyebilirim. Takımızın bir mental güce ve birlikteliğe ihtiyacı var. Eğer, bunu sağlayabilirsek sahada başarılı olacağımızı düşünüyorum. Aynı vizyona sahip bir sportif direktörümüz olduğunu görüyorum. Bu da bizi başarıya götürecektir. Ligde kalma hedefi içindeyiz. Yapacak çok işimiz var. Çok çalışmamız lazım. İlk antrenmanla beraber oyuncularımızın çok çalışıp her şeylerini vermeleri gerekiyor. Her şey yeniden başlıyor. Sıfırdan başlıyor gibiyiz. Cumartesi çok önemli bir maçımız var. Cumartesi günü her şeyi yapacağız ve başarılı olacağız” ifadelerini kullandı.

SPORTİF DİREKTÖR TÜRKMEN: KİMYAMIZ UYUŞTU

Kayserispor Sportif Direktörü Muhammed Türkmen ise, “Benimle temasa geçtiği andan itibaren çok hızlı bir şekilde yol kat etmemiz gerekiyordu. Bizim için önemli olan durumu çok iyi analiz edip, duruma en uygun teknik direktörü en kısa sürede getirmemiz gerekiyordu. Bu vizyon içinde hareket edip, değerli hocamızla iletişime geçtim. Çok hızlı bir şekilde kimyamızın uyuştuğunu gördük. Benzer vizyona sahibiz. Her şeyden önce Kayserispor camiası çok önemli bir camia. Vizyonunu artık üst sıraları kovalayan, oyun kültürü oluşturan hem kurumsal yapısıyla hem şehrini hem de insanını en iyi şekilde temsil eden bir yapıya bürünmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugünden itibaren Kayserispor için birlik olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şehrin, belki Kayseri dışındaki tüm Kayserililerin bu birlikteliğe katılması gerektiğini düşünüyorum. Kayserispor’un menfaatleri adına doğru adımlar atarak, hak ettiği yere Kayserispor’u getirmek için çalışacağız” dedi. Konuşmaların ardından Jakirovic, RHG Enertürk Enerji Stadyumunu gezdi.