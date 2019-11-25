Son olarak Sivasspor'a sahasında 4-1 mağlup olan Kayserispor, ligin dibine demir atarken mali problemler de artarak devam ediyor. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre sarı-kırmızılılarda 7 aydır maaş alamayan Bilal Başacıkoğlu'nun ayrılmanın eşiğine geldiği ortaya çıktı.

2018-2019 sezonunun başında Feyenoord'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, takımının zor günler geçiriyor olmasından ötürü bu duruma sabrederken son olarak 2 hafta önce kulübe uyarı yazısı yolladı. Kayserispor yönetimi ile yaptığı görüşmelerde kendisine sunulan "Bonservisini getir, git" tavrı karşısında üzgün olan Bilal'in maaş sorunu çözülmezse 18 Aralık 2019 tarihinde serbest kalacağı ifade edildi.

6-7 İSİM DAHA VAR

Ekonomik anlamda zor günler geçiren Kayserispor'da Bilal gibi 6-7 futbolcunun bulunduğu ve önümüzdeki günlerde yeni ayrılıkların yaşanacağı belirtildi.