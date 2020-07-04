Ligin ilk devresini 10 puanla kapatan sarı-kırmızılılar, son 8 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle puanını 28'e çıkardı.
Haftalar sonra puan cetvelinin son sırasından çıkmayı başaran Kayseri ekibi, sahasında Gençlerbirliği ve ardından da deplasmanda şampiyonluk adaylarından Demir Grup Sivasspor'u yenerek kümede kalma umutlarını artırdı.
Averajla BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ardından 16. sırada yer alan Kayserispor, ligin 30. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş'ı da yenerek hem yükselişini sürdürmek hem de tehlikeli bölgeden biraz daha uzaklaşmak istiyor.
Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz yaptığı açıklamada, ikinci yarının en iyi ekiplerinden birisi olduklarını söyledi.
Taraftarın son haftalarda özlediği Kayserispor'u izlediğini belirten Tokgöz, "Önce evimizde Gençlerbirliği, sonra deplasmanda Demir Grup Sivasspor galibiyetleri bizi uzun süredir çıkamadığımız 18'inci sıradan kurtardı. Sırada Beşiktaş maçı var. Bu maçı alacağımıza inanıyoruz." dedi.
Futbolda başarı için inanmanın ve motive olmanın önemini vurgulayan Tokgöz, şöyle devam etti:
"Bitkisel hayattaki takımımızı, çok şükür yoğun bakıma aldık. Eskiden biz futbolcuları motive etmeye çalışıyorduk şimdi onlar bize moral vermeye başladı. Ligde kalacağımız inancına artık tüm ekibimiz sahip. Futbolcularımızın bize verdiği sözler var, bizim onlara verdiğimiz sözler var. Ligde kalınca onlar da vermiş oldukları sözü tutacak biz de tutmuş olacağız."
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