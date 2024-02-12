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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kayserispor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Kayserispor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlı takım 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle ligde 39 puana sahip. Ev sahibi Kayserispor ise geride kalan 24 haftada 8 galibiyet 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 28 puan topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 18:51 Güncelleme: 12.02.2024 - 18:51
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        STAT: RHG Enertürk Enerji Stadı

        HAKEM: Kadir Sağlam

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Mondihome Kayserispor: Bilal, Carole, Arif, Jeanvier, Gökhan, Bourabia, Shukurov, Eray, Cardoso, Boa Morte, Nazon

        Beşiktaş: Mert, Zainutdinov, Necip, Worrall, Onur, Amartey, Gedson, Muci, Cenk, Muleka, Semih

        2-0 kazandığı Trabzonspor maçının ardından Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek moral bulan Beşiktaş çıkışını Kayseri deplasmanında sürdürmeye çalışacak. Siyah-beyazlı takım 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle ligde 39 puanla 3. sırada yer alırken, Kayserispor 28 puanla 13. basamakta bulunuyor.

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        Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, Mondihome Kayserispor karşısında Siyah-beyazlılarla ilk deplasman galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Takımın başına geçtiği tarihten itibaren 2 kez deplasmanda maç yapan Santos, Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0, EMS Yapı Sivasspor'a da 1-0 kaybetti. Fernando Santos'un öğrencileri, söz konusu müsabakalarda gol atamadı.

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        Beşiktaşlı futbolcular, bu sezon ligde 4 maç siyah-beyazlı takımın teknik patronluğunu yapan Burak Yılmaz'a rakip... Teknik direktör Şenol Güneş'in görevden ayrılmasının ardından ilk teknik adamlık deneyimini Beşiktaş'ta yaşayan Burak Yılmaz, eski futbolcusu olduğu siyah-beyazlı ekipte 4'ü lig, 2'si UEFA Konferans Ligi olmak üzere 6 müsabakada görev almıştı.

        Recep Uçar'ın ayrılığı sonrasında Mondihome Kayserispor'un başına geçen Burak Yılmaz, takımının mağlubiyet serisine son verirken henüz galibiyet alamadı. Ev sahibi, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmada üç puan sevinci yaşayamadı.

        -NOTLAR-

        * Beşiktaş'ı konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kaybeden Kayserispor, bugüne kadar siyah-beyazlı rakibi karşısında üst üste dört iç saha yenilgisi almadı. Lig tarihinde sarı-kırmızılıları üst üste dört dış saha karşılaşmasında mağlup etmeyi başaran sadece iki takım bulunuyor: Fenerbahçe ve Galatasaray.

        * Kayserispor ile oynadığı son 19 Süper Lig maçındaki tek yenilgisini Temmuz 2020'de deplasmanda alan Beşiktaş (15G 3B), son yedi karşılaşmanın tamamından galip ayrıldı.

        * Süper Lig'de dokuz haftadır galibiyet yüzü göremeyen Kayserispor (2B 7M), ligde devam eden en uzun hasretin sahibi. Sarı-kırmızılılar, daha uzun bir seriyi en son Ekim 2020-Ocak 2021 arasındaki 11 karşılaşmalık süreçte yaşadı (Bayram Bektaş & Samet Aybaba).

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