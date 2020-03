Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Süper Lig'in ve Kayserispor'un ilk kadın başkanı olan Berna Gözbaşı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in sorularını yanıtladı. Kadınlar için bir günün olmasını doğru bulmadığını dile getiren Gözbaşı, cinsiyet ayrımcılığının tamamen karşısında olduğunu belirterek "Erkek de kadının yaptığı tüm işi yapabilir. Kadın da erkeğin yaptığı her işin üstesinden gelebilir" ifadelerini kullandı. Kadın cinayetlerine ve kadına şiddete de dikkat çeken Gözbaşı, "Eğitim de bunun ilacı değil. Toplumsal yapının şiddet karşıtlığına evirilmesi gerekiyor" dedi.

"CİNSİYET AYRIMCILIĞININ TAMAMEN KARŞISINDAYIM"

- 8 Mart Dünya Kadınlar günü hakkındaki düşünceleriniz ve mesajınız nedir?

Ben genel olarak bu tarz günlere çok sıcak bakmıyorum. Özellikle de kadınlar için bir gün olmasını çok doğru bulmuyorum. Kadınların yılda bir gün hatırlanması, o gün hediyeleşmeler vs. çok anlamlı değil. Cinsiyet ayrımcılığının tamamen karşısındayım. Erkek de kadının yaptığı tüm işi yapabilir. Kadın da erkeğin yaptığı her işin üstesinden gelebilir. Fizik koşulları, biyolojik farklılıklara bu kadar takılmamak gerekiyor.

KADIN CİNAYETLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

- Peki Türkiye'de kadın olmak. Kadın olmanın zorlukları...

Şubat ayında ne yazık ki ülkemizde 22 kadın cinayete kurban gitti. Neredeyse her gün bir kadın. Kabus gibi. Asla kabullenmek mümkün değil. Bu nasıl bir anlayıştır. Kadına nasıl el kalkar, nasıl canına kıyılır? Fiziken güçlü olmak sana bu hakkı bu devirde nasıl verebilir? Ben bu şiddete karşı her türlü mücadeleyi vermeye her zaman hazırım; ta ki bu sayılar sıfırlanana kadar. Eğitim de bunun ilacı değil. Toplumsal yapının şiddet karşıtlığına evirilmesi gerekiyor.

"YURT İÇİ VE DIŞINDAN İNANILMAZ MESAJLAR ALIYORUM"

- Süper Lig’in ilk kadın başkanı olarak, ülkemizdeki kadınlara başarılı olmaları için ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Ben sıfırdan işletme kuran, bugün 1000'e yakın istihdam sağlayan, dünyanın çok sayıda ülkesine ihracat yapma başarısı gösteren, emekli bir asker kızıyım. Ben yaptıysam o da, bu da yapar herkes başarılı olabilir. Biliyorum şu an gözler Süper Lig'in ilk ve tek kadın başkanı olmam nedeniyle benim üzerimde. Başarılı olmak için mesaimin neredeyse 4'te 3'ünü Kayserispor'a ayırıyorum. Yani üzerimde büyük bir baskı var. Özellikle kadınların bu konuda başarılı olmam için bana dua ettiklerini biliyorum. Çünkü yurt içinden ve dışından inanılmaz mesajlar alıyorum. Sanki ben Kayserispor'u ligde bırakırsam kadınların tamamı kendilerinin her alanda başarılı olabileceklerini ispatlamış olacaklar. Böyle bir algı var. Başarının koşulsuz şartı çalışmak ama çok çalışmak, doğru çalışmak, eğitim, kendini geliştirme, araştırma geliştirme, inovasyon, hep daha iyiye ulaşma arzusu. Bütün bunlar olursa başarılmayacak hiçbir iş yok.

"KAYSERİSPOR AŞKI HER ŞEYE BEDEL"

- Kayserispor camiası başkan olarak sizi seçtiğinde tüm ülke olarak taraflı tarafsız herkesin takdirini ve sempatisini kazandınız. Bu size nasıl hissettirdi ve sosyal hayatınızda nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Yaklaşık 3-4 aylık bir süreç ve bu kadar kısa süreçte inanılmaz yoruldum. Ancak yorgunluğun temelini yönetimi devraldığımızda mevcut sorunları gidermek için sarf ettiğimiz efor oluşturdu. Takım neredeyse dağılmıştı futbolcuların motivasyonu 0 düzeyindeydi. Bu işi toparlamak eksik mevkilere futbolcular transfer etmek teknik yönetimde değişiklik, tamamen yıpranmış bir takımı ayağa kaldırma çabası, uykusuz geceler, doğal olarak beni çok yıprattı. Ama içimdeki Kayserispor aşkı her şeye bedel. Şu an yeni yeni başarılı sonuçlar aldıkça bütün yorgunluğumu üzerimden atıyor.

"KADINLAR FUTBOLU SEVMEZ DİYE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

- Dünyada kadın futbolu son yıllarda daha çok ilgi görmeye başladı. Bir kadın olarak kadınların futbolcu olmaları için neler yapılması gerekir? Kayserispor’da kadın futbol branşı açmayı düşünür müsünüz?

Şu an itibariyle gücümüzün tamamını Kayserispor A Takımı üzerine veriyoruz. Bu takımı ligde bırakmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Ama bir yandan altyapı ile ilgili de ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Bu konuda temeller attık, gelecekte Kayserispor'u omuzlayacak kişiler 3-4 maç sahaya çıkıp milyon Euro'lar dolarlar alacak yabancılar olmamalı; bizim evlatlarımız olmalı. Kadın futbolcu konusuna gelince bu konuda 1990'larda başlayan oluşumlar ilk yıllar ilgi çekse de daha sonra çeşitli nedenlerle gündemde kalmayı başaramadı. İnşallah her şey düzeldiğinde biz de kadın futbolu üzerine yoğunlaşır ve iyi bir takım kurarız. Kayserispor taraftar kitlesine baktığımızda kadın taraftar potansiyelimiz sanılanın çok üstünde.

Biraz benden da dolayı yurt genelinde hatta dışında yaşayan çok sayıda kadın Kayserispor'a sempati duymaya başladı. Kadınlar futbolu sevmez, futbola ilgi duymaz diye bir şey kesinlikle doğru değil. Futbol çok büyük bir sektör ve kadınlar da bu sektörün önemli aktörleri.