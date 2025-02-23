Kayserispor: 1 - Göztepe: 0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Kayserispor oldu.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Duckens Nazon attı.

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Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ile yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor. Kayserispor, Göztepe maçıyla birlikte Jakirovic yönetiminde ligde dördüncü maçına çıktı. Bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Kayserispor, yenilgi yaşamadan 8 puan topladı. Kayserispor, Jakirovic öncesi 5 maçta galibiyet yaşayamamıştı.

Süper Lig'de son haftalarda düşüşe geçen Göztepe'nin ise galibiyet hasreti dört maça yükseldi. Göztepe, bu maçların üçünde sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu sonucun ardından Kayserispor, 24 puana yükseldi. Göztepe ise 35 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kayserispor, Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Göztepe, sahasında Samsunspor'u konuk edecek.