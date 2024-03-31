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        Haberler Gündem Kayseri Belediye başkan adayları kimlerdir? Kayseri Belediyesi hangi partide? Kayseri Belediye başkanı kimdir?

        Kayseri Belediye başkan adayları kimlerdir? Kayseri Belediyesi hangi partide? Kayseri Belediye başkanı kimdir?

        Kayseri Belediyesi hangi partide? Kayseri Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kayseri Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kayseri Belediyesini hangi parti kazandı ve Kayseri Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kayseri yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:45 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:45
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        Kayseri Belediye başkan adayları kimlerdir? Kayseri Belediyesi hangi partide? Kayseri Belediye başkanı kimdir?
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        Kayseri BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kayseri Belediye Başkanlığını 500621 alınan oy ve %63.39 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Memduh Büyükkılıç kazanmıştır.

        Kayseri Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 11

        Milliyetçi Hareket Partisi 4

        İYİ Parti 1

        Kayseri BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        MEMDUH BÜYÜKKILIÇ - AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MURAT MOLU - CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı KAZIM YÜCEL - İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı DENİZ COŞKUN - MEMLEKET Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ERDOĞAN DEMİR - VATAN Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AHMET ÜLGEN - BĞMSZ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BENGİSU İÇTEN - TKH Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDULLAH ÖZKIRIŞ - YENİDEN REFAH Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CANER BOYRAZ - MİLLİYOL Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İSMAİL TANRIÖVEN - ZP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İBRAHİM GÖZ - DEVA Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı DAVUT OCAK - DSP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ARSLAN - TKP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MAHMUT ARIKAN - SP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı NAZENİN GÜNEŞ - HAKPAR Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SAMİ KİRİK - TİP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İHSAN SARIYAR - DEM Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CAN DENİZ KALKAN - EMEP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET SÜMER - MP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AYGÖKÇE KARAKAYA - DP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET ÇALHAN - HÜDAPAR Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUHAMMED TOSUN - Gelecek Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BATTAL ÇETİNE - BTP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FERDİ KARABACAK - YTP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı NUH YAVUZ - HKP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

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