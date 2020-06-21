İHA

Kayseri'nin Yavuzlar Mahallesi’nde çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde Orhan K. (38) ve Ali K. (57) ile Mehmet K.(37),Nilüfer K.(39),Alican K.(20) ve Ali K.(18) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Orhan K. kafasından ile Ali K. elinden, Alican K., Mehmet K. ile Nilüfer K. da çok sayıda bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgada Alican K. ile Ali K. da vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kavga ile ilgili işlem başlatıldı