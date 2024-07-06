Kayseri olaylarında 4 gözaltı

REKLAM advertisement1

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'da meydana gelen olaylarla ilgili sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda bir iş yerinin camlarının kırıldığı görüntülerin incelenmesi üzerine V.H. (35), B.H. (27) A.K. (53) gözaltına alındı.

Ayrıca, yaşanan olaylarla ilgili mesajlaşma uygulamalarında kurulan gruplarda halkı kin ve nefrete sevk ettiği iddiasıyla H.Y.T. de (16) yakalandı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI Hırsızlık, mala zarar verme, kasten yaralama ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından kaydı olduğu belirlenen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili çalışmaların titizlikle sürdüğü, kimliği tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da dün Kayseri'de katıldığı "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından yaptığı basın açıklamasında, olaylar sonucu Kayseri'de 855 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 13'ünün tutuklandığını, 145'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıklamıştı. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.