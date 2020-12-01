Kayseri Hayvanat Bahçesi ziyarete kapatıldı

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının genelgesi ile Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla tedbir alındığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesi de bugün itibarıyla ziyaretlere kapatıldı.

160 türden 1560 hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesinde, veterinerler hayvanların sağlığı ile yakından ilgilenirken, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları da aksatılmadan sürdürülüyor.