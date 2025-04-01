Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yürek yakan bir olay yaşandı. Uğurevler Mahallesi 21. Cadde'deki bir parkta, dün bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada göğsünden bıçakla yaralanan M.A.S. (14) bir anda yere yığıldı.

REKLAM advertisement1 BİR GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan çocuk, tedavi edilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI AA'da yer alan habere göre olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan A.E. (15) ve kardeşi M.E'yi (14) da emniyetteki işlemlerinin ardından, sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.