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KAYSERİ DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Kayseri fay hattı var mı, nerelerden geçiyor? Kayseri fay hattı haritası ile deprem riski olan ilçeler ve mahalleler

Kayseri deprem risk haritası: Kayseri'de fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem 11 ilimizi etkiledi. Büyük deprem felaketinin ardından diğer şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımız da tedirginlik yaşamaya başladı. Kahramanmaraş depremleri sonrası Kayseri fay hattı haritası gündeme geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın gözü Kayseri'de deprem riski var mı? sorusuna çevrildi. İşte Kayseri diri aktif fay hatları haritası ile deprem riski yüksen olan bölgeler ve fay hattı üzerinde yer alan ilçeler ile mahalleler...

Giriş: 24.02.2023 - 21:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki depremin yıkıcı etkileri sürüyor. Bölgede sarsıntılara devam ederken deprem endişesi yaşayan vatandaşlarımız yaşadıkları şehirdeki deprem riskini sorguluyor. Kayseri deprem haritası ve fay hatları fay hatları üzerindeki ilçeler merak konusu oldu. İşte 2023 Kayseri'den geçen fay hatları ile riskli, risksiz olan ilçeler ve mahallelerin listesi...

  • KAYSERİ DEPREM BÖLGESİ Mİ?

    MTA’nın diri fay haritasına göre; Kayseri bölgesine yakın olan Erciyes Fayı ve Erkilet Fay Zonu bulunmaktadır.

    Kayseri il merkezi kuzeybatısından ve güneydoğusundan geçen fay hatlarıyla sınırlanmıştır. Kayseri, Türkiye deprem haritasına göre üçüncü derece riskli bölgeler arasında yer alıyor.

  • KAYSERİ'DE DEPREM RİSKİ BULUNAN İLÇELER

    Fay hattı üzerinde yer alan 110 ilçe haritasına göre ise Kayseri'nin en riskli bölgesi Talas ve Yeşilhisar olarak belirlendi. 

    KAYSERİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

  • BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

    İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Antalya, Samsun, Kars, Erzurum, Batman, Ardahan, Iğdır, Adana, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Ağrı, Çorum.

  • ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

    EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE OLAN İLLER

    Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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