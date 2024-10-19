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        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de yıpranan Türk bayrağını öpüp alnına koyan çocuğa bayrak hediyesi | Son dakika haberleri

        Kayseri'de yıpranan Türk bayrağını öpüp alnına koyan çocuğa bayrak hediyesi

        Kayseri'de yıpranan Türk bayrağını öpüp alnına koyan çocuğa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bayrak hediye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 01:47 Güncelleme: 19.10.2024 - 01:48
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        Yıpranan Türk bayrağını öpüp alnına koyan çocuğa bayrak hediyesi
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        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, polis ekipleri, Kocasinan ilçesi Yeni Mahallede bir binaya asılı Türk bayrağına bir kişi tarafından zarar verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        YIPRANAN BAYRAĞI ÖPÜP ALNINA KOYDU

        AA'nın haberine göre; binanın güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, 12 yaşındaki bir çocuğun mevsim şartlarından dolayı yıpranan Türk bayrağını öpüp alnına koyduğunu ve bayrağı yanına alarak uzaklaştığını tespit etti.

        TÜRK BAYRAĞI HEDİYE EDİLDİ

        Ekipler, ikamet sahibine ve ismi açıklanmayan çocuğa ulaşıp, Türk bayrağı hediye etti.

        Çocuğa bayrağı teslim eden emniyet personeli, "Bayrağa olan hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu yüzden biz sana bayrak hediye etmek istedik. Çok teşekkür ederiz." diyerek öpüp anlına koyduğu bayrağı çocuğa verdi. Çocuk da öpüp anlına koyduğu bayrağı teslim aldı, polislerle fotoğraf çektirdi.

        Paylaşımda, "Vatan ve bayrak sevgisiyle büyüyen çocuklarımıza güzel ve huzurlu bir gelecek sunmak için yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir." ifadesine yer verildi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #kayseri
        #Türk bayrağı
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