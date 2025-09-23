Kayseri'de 'yeni bir tür' bulundu

Kayseri’de Kocasinan ilçesinde çobanlık yapan Murat Adıyaman, 2017'de Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında kemik parçası buldu. Alınan numunelerdeki incelemede, kemik parçalarının 7,7 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi. 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle bölgede kazı çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 3 toynaklı at, boş boynuzlugillerden antilop, gergedan, ceylan, zürafa ve fil gibi birçok hayvanın fosillerine ulaşıldı. Bu yıl haziran ayında başlayan kazı çalışmalarında 3 fil kafatası ve alt çenesi bulundu. Fosiller alçı-ceket yöntemiyle çıkarılıp Kayseri Bilim Merkezi'nde incelemeye alındı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, KAZI ALANINI İNCELEDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Arkeoloji Müzesi Müdürü Gökhan Yıldız, Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, kazı alanında incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kazı Başkanı Başoğlu’ndan bu yıl yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Kamuoyunda Yamula Barajı olarak bilinen barajın, hemen yanı başındayız. Burasının baraj olduktan sonra, suyun çekilmesiyle 2018 yılında bir çoban tarafından başlayan süreç ve ortaya çıkan değerler. Burada çıkarılan fosillerin 7.7 milyon yıl öncesinde yaşamış ürünler olduğunu bundan da kaynaklı olarak hem orman hem de su açısından zenginliğin göz ardı edilemeyeceğini hepimiz kabul ederiz. Filler, fillerin atası, gergedanlar, zürafalar, 3 toynaklı atlar ya da sırtlan vesaire gibi yırtıcı hayvanlar dahil olmak üzere 7-8 aileden oluşan bir zenginlik var. Belki de daha fazlası çıkacak. İğneyle kuyu kazılıyor” ifadelerini kullandı.

‘DÜNYAYA YENİ BİR TÜR TANITABİLİRİZ’ Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu ise bu yıl bulunan hortumlugillere ait 3 adet kafatasından bahsederek, “Bu sene bulduk. Bu imkansız bir olay. Şanslıydık ki 1 sezonda bulabildik. Yeni bir tür olabileceğini düşünüyoruz. Dünyaya yeni bir tür tanıtabiliriz. Net olmadan da bir şey söylemek istemiyorum. Belki de bambaşka bir şey olacak. Onu da inşallah ilerleyen zamanlarda bir sürprizle karşınıza çıkarız. Bu kazıyı, ‘Geleceğe Miras Projesi’ne katmayı düşünüyoruz. Ben doğal miraslarımızı çok önemsiyorum. Çünkü bu sadece bizim zenginliğimiz değil. Sahibi biz değiliz. Bunlar gelecek kuşakların da zenginliği. Bu alanda çalışan insanlar olarak bunları tanıtmayı, korumayı ve gelecek nesle aktarmakla yükümlüyüz. O yüzden fosil kazılarını çok önemsiyorum. Daha çok desteklenmesini istiyorum” diye konuştu. *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.