Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de yaşlı adam dağlık alanda ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Kayseri'de yaşlı adam dağlık alanda ölü bulundu

        Kayseri Yahyalı'da küçükbaş hayvanlara ot toplamak için evinden çıkan yaşlı adam, dağlık alanda ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 06:59 Güncelleme: 10.04.2025 - 06:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaşlı adam dağlık alanda ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'de küçükbaş hayvanlarına ot toplamak için evinden çıkan İsmail Çelikkanat (65), yaklaşık 5 saat sonra dağlık alanda ölü bulundu.

        DHA'nın haberine göre; Yahyalı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde yaşayan İsmail Çelikkanat, saat 16.00 sıralarında küçükbaşlarına ot toplamak için evinden çıktı. Uzun süre eve dönmeyen Çelikkanat'tan haber alamayan yakınları, çevrede arama çalışması başlattı.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Çelikkanat, saat 21.00 sıralarında evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çelikkanat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        İsmail Çelikkanat'ın cenazesi, otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi’nin morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kayseri
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AFAD'dan 29 ile 'sarı', 2 ile "turuncu" kodlu uyarı
        AFAD'dan 29 ile 'sarı', 2 ile "turuncu" kodlu uyarı
        Doğum yardımı yönetmeliği yürürlüğe girdi
        Doğum yardımı yönetmeliği yürürlüğe girdi
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a olası askeri hamle açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a olası askeri hamle açıklaması
        Bakan Fidan: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi en kısa zamanda
        Bakan Fidan: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi en kısa zamanda
        Apple tahtını geri aldı
        Apple tahtını geri aldı
        Trump: Çin hariç diğer ülkelere vergiler 90 gün askıya alındı
        Trump: Çin hariç diğer ülkelere vergiler 90 gün askıya alındı
        Macron: Filistin devletini tanıyabiliriz
        Macron: Filistin devletini tanıyabiliriz
        Piyasalarda '90 gün' bayramı
        Piyasalarda '90 gün' bayramı
        ABD Savunma Bakanı: Çin'i caydırmalıyız
        ABD Savunma Bakanı: Çin'i caydırmalıyız
        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Taksiciler ile öğrenciler birbirine girdi
        Taksiciler ile öğrenciler birbirine girdi
        19 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulundu
        19 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulundu
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        "Yanlış biliniyor"
        "Yanlış biliniyor"
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        Habertürk Anasayfa