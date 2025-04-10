Kayseri'de yaşlı adam dağlık alanda ölü bulundu
Kayseri Yahyalı'da küçükbaş hayvanlara ot toplamak için evinden çıkan yaşlı adam, dağlık alanda ölü bulundu
Kayseri'de küçükbaş hayvanlarına ot toplamak için evinden çıkan İsmail Çelikkanat (65), yaklaşık 5 saat sonra dağlık alanda ölü bulundu.
DHA'nın haberine göre; Yahyalı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde yaşayan İsmail Çelikkanat, saat 16.00 sıralarında küçükbaşlarına ot toplamak için evinden çıktı. Uzun süre eve dönmeyen Çelikkanat'tan haber alamayan yakınları, çevrede arama çalışması başlattı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Çelikkanat, saat 21.00 sıralarında evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çelikkanat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İsmail Çelikkanat'ın cenazesi, otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi’nin morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.