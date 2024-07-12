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        Haberler Gündem Çevre Kayseri'de tarım arazisinde yangın | Son dakika haberleri

        Kayseri'de tarım arazisinde yangın

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ve mahallelinin yardımıyla 3 saatte söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 02:15 Güncelleme: 12.07.2024 - 02:16
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        Kayseri'de tarım arazisinde yangın
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        Yangın dün akşam saatlerinde Bünyan ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Hububat ekili arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, arazinin büyük bir bölümünü kapladı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Bölgedeki çiftçilerin de traktörleriyle söndürme çalışmalarına yardım ettiği yangın, yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

        Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belediye ekiplerimiz, itfaiyemiz, TEDAŞ ekiplerimiz ve çiftçilerimizle, meydana gelen yangına canla başla müdahale ettik. Yoğun mücadele sonucu yangını kontrol altına aldık. Yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veren çiftçilerimiz başta olmak üzere tüm ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bünyan'ımıza geçmiş olsun" dedi.

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