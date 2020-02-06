Kayseri'de okullar tatil mi? Sorusu öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Kayseri'yi etkisi altına alan kar yağışı Kayserili vatandaşlara zor anlar yaşattı. Peki, 6 Şubat 2020 yani bugün Kayseri'de okullar tatil edilecek mi? Kayseri Valiliğinden ya da MEB'ten açıklama geldi mi?

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ - 6 ŞUBAT 2020

Kayseri Valiliği'nden veya MEB'ten henüz okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili açıklama gelmedi.

METEOROLOJİ'DEN KAYSERİ İÇİN UYARI

KAYSERİ'de, şiddetli rüzgar nedeniyle bir cami ile bazı evlerin çatıları uçtu. Park halindeki araçlar uçan çatılar nedeniyle hasar gördü.

Kayseri'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Uğurevler Camisi'nin çatısı ile bazı evlerin çatıları uçtu. Çatılardan düşen parçalar park halindeki otomobillere isabet etti. Çok sayıda otomobil kullanılamaz hale gelirken, yol kenarlarında bulunan bilboard ve ağaçlar da yıkıldı. Rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgarın yarın akşama kadar süreceği öğrenildi.