Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de mezarlıkta cenin bulundu

        Kayseri'de mezarlıkta cenin bulundu

        Kayseri'nin Talas ilçesindeki bir mezarlıkta cenin bulundu. 4 aylık olduğu tespit edilen ceninle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 13:52 Güncelleme: 24.03.2024 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mezarlıkta cenin bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'nin Talas ilçesindeki Cemil Baba Mezarlığı'nda görevli bekçi, mezarlığın kaldırımlarında cenin buldu.

        İhbar üzerine mezarlığa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede ceninin yaklaşık 4 aylık olduğu tespit edildi.

        Cenin, incelenmek üzere Kayseri Devlet Hastanesine götürüldü.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kayseri
        #cenin
        #mezarlık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Moskova'daki saldırıyı kim düzenledi?
        Moskova'daki saldırıyı kim düzenledi?
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Sezon sonu geliyorlar!
        Sezon sonu geliyorlar!
        Yaklaşık 61 milyon seçmen sandığa gidecek
        Yaklaşık 61 milyon seçmen sandığa gidecek
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        Katil, karakolda pantolonundaki lekeden fark edildi!
        Katil, karakolda pantolonundaki lekeden fark edildi!
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Barça'dan 200 milyon Euro'luk teklife ret!
        Barça'dan 200 milyon Euro'luk teklife ret!
        Rusya ve Ukrayna birbirine saldırmayı sürdürüyor
        Rusya ve Ukrayna birbirine saldırmayı sürdürüyor
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Habertürk Anasayfa