Kayseri'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, ilçede 17:04'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.