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Kayseri'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü

Kayseri'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet şarampole devrildi. Feci kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 30.01.2023 - 03:22 | Güncelleme: ABONE OL
Kayseri'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü
Kamyonet şarampole devrildi, sürücü kurtarılamadı
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İHA

Kayseri'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Erciyes yolu üzerinde M.K'nin kullandığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü M.K, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İHA'nın haberine göre, ağır yaralı sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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