Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 23 tutuklama

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla 3 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 26 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 2,5 milyon lira değerinde iletim hattı, inşaat demiri, akü, matkap, spiral, çivi tabancası, gönye makinesi, parke kesme makinesi, elektrikli bisiklet ve oto plakaları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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