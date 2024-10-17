Kayseri'de gıda zehirlenmesi: 40 öğrenci etkilendi

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Olay, Kayseri'deki özel bir okulda meydana geldi. İddiaya göre, özel okulun farklı şubelerinde eğitim gören ilkokul ve lise öğrencilerinde, okulda öğlen yedikleri yemeğin ardından evlerine gittikleri sırada mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.

DHA'nın haberine göre; çoğu lise öğrencisi 40 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle aileleri tarafından çeşitli hastanelere götürüldü. Öğrenciler, yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildi. 40 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.