Kayseri'de bulunan 7.5 milyon yıllık fosillerden 1000'e yakını sergilenecek

O bölgede yapılacak kazılar üzerine yoğunlaşıldı. Bunun üzerine de her türlü destek vererek bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Benim gözlemlediğim adeta iğneyle kuyu kazıyorlar. Çünkü en ince noktasına kadar onu herhangi bir hasar oluşturmadan çalışmaları yapıyorlar. Son dönemde yapılan çalışmalar daha verimli, herkesin dikkatini çeken boyut kazanmaya başladı" ifadelerini kullandı.