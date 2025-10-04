Kayseri'de bir binada zemindeki seramiklerin patlaması paniğe neden oldu

Merkez Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Şebboy Sokak'taki 54 yıllık bir apartmanın birinci katındaki dairenin zemininde bulunan seramiklerin patlaması ve şiddetli ses çıkarması üzerine panik yaşayan bina sakinleri dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri binada bir süre inceleme yaptı.

Ekiplerin binanın kolon ve kirişlerinde yapısal bir hasarın olmadığını belirtmesi üzerine bina sakinleri yeniden evlerine döndü.

Binayla ilgili kesin kararın, daire sahiplerinin başvurusuyla yapılacak detaylı incelemeyle belirleneceği belirtildi.

Fotoğraf: AA