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        Haberler Gündem Kayseri'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Kayseri'de ayakkabı imalathanesinde yangın

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 00:18 Güncelleme: 01.11.2024 - 00:18
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        Kayseri'de ayakkabı imalathanesinde yangın
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        Osman Kavuncu Mahallesi'ndeki Giyim Sanayi Siteleri'nde bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

        İşletmede yangın nedeniyle hasar oluştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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